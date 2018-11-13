АНКАРА, 13 ноя — РИА Новости, Алёна Палажченко. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП) потребует, чтобы аудиозаписи убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи были прослушаны в турецком парламенте, заявил лидер партии Кемаль Кылычдароглу во вторник.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара предоставила аудиозаписи убийства Хашукджи Саудовской Аравии, США, Великобритании, Франции, ФРГ и Канаде.

"Мы внесем предложение с тем, чтобы аудиозаписи, зафиксировавшие убийство Хашукджи, были прослушаны в нашем парламенте. Дайте нам их тоже послушать", — сказал Кылычдароглу на заседании парламентской фракции НРП.

Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Впоследствии генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство Хашукджи было преднамеренным. Он отметил, что прокуратура продолжает следственные мероприятия в свете информации, получаемой от совместной группы следователей королевства и Турции.