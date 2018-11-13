Норвегия призвала Израиль и сектор Газа прекратить эскалацию насилия

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Норвегия вместе с Египтом и ООН участвует в процессе налаживания диалога между Израилем и сектором Газа, призывает стороны положить конец эскалации насилия, сообщили в норвежском министерстве иностранных дел.

Ранее израильские военные сообщали, что за минувшую ночь они атаковали около 150 целей в секторе Газа с начала нынешнего раунда противостояния с палестинскими боевиками, выпустившими в течение полусуток почти 400 ракет и мин по югу Израиля. Жертвой противостояния с израильской стороны стал один человек, еще более 50 пострадали. По последним данным палестинского минздрава, жертвами обмена ударами с палестинской стороны стали не менее шести человек, ранения получили еще 25 палестинцев.

"Норвегия обеспокоена эскалацией насилия в и вокруг Газы. Норвегия работает с ООН и Египтом над восстановлением тишины. Массированные ракетные обстрелы из сектора Газа неприемлемы и должны прекратиться. Все должны проявить сдержанность и защитить гражданское население", — говорится в Twitter ведомства.

Ранее израильские СМИ сообщили, что Израиль решил прекратить контакты с посредниками в диалоге по прекращению огня с сектором Газа на фоне обстрелов с территории анклава. Позже в СМИ появилось опровержение этой информации. Официального заявления по данному вопросу пока не поступало.

Ранее Норвегия уже сыграла значительную роль в процессе ближневосточного урегулирования. В 1993 году были подписаны так называемые "соглашения Осло" между Израилем и Организацией освобождения Палестины (ООП).

Соглашения Осло предполагали выход в течение пяти лет на договоренности об окончательном урегулировании палестино-израильского конфликта, но этого до сих пор не произошло. Мирные переговоры шли с переменным успехом и были прерваны в 2014 году с неопределенными шансами на возобновление с учетом неприятия палестинцами американской монополии на ближневосточное миротворчество и закрепления "правых ястребов" у власти в Израиле.