Норвегия призвала Израиль и сектор Газа прекратить эскалацию насилия

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Норвегия вместе с Египтом и ООН участвует в процессе налаживания диалога между Израилем и сектором Газа, призывает стороны положить конец эскалации насилия, сообщили в норвежском министерстве иностранных дел.
"Норвегия обеспокоена эскалацией насилия в и вокруг Газы. Норвегия работает с ООН и Египтом над восстановлением тишины. Массированные ракетные обстрелы из сектора Газа неприемлемы и должны прекратиться. Все должны проявить сдержанность и защитить гражданское население", — говорится в Twitter ведомства.
Ранее израильские СМИ сообщили, что Израиль решил прекратить контакты с посредниками в диалоге по прекращению огня с сектором Газа на фоне обстрелов с территории анклава. Позже в СМИ появилось опровержение этой информации. Официального заявления по данному вопросу пока не поступало.
Соглашения Осло предполагали выход в течение пяти лет на договоренности об окончательном урегулировании палестино-израильского конфликта, но этого до сих пор не произошло. Мирные переговоры шли с переменным успехом и были прерваны в 2014 году с неопределенными шансами на возобновление с учетом неприятия палестинцами американской монополии на ближневосточное миротворчество и закрепления "правых ястребов" у власти в Израиле.