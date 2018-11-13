Деньгов выступил против снятия оружейного эмбарго с Ливии до выборов

ПАЛЕРМО, 13 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов заявил, что продолжает считать преждевременным снятие оружейного эмбарго с Ливии до проведения выборов.

"Конечно, я думаю так же, как и раньше", — заявил он, отвечая на вопрос РИА Новости.

"Давайте зададимся вопросом. Страна, в которой нет границы, контролируемой погранвойсками самой Ливии, потому что таких войск как таковых нет. Чад, Нигер, наемники, беженцы, представители террористических организаций проникают в Ливию без ограничений", — сказал Деньгов на полях двухдневной конференции по Ливии, проходящей в итальянском Палермо.

По его словам, "дать возможность этому государству покупать оружие означает, что это может еще и усугубить ситуацию, еще пока те вооружённые формирования (милиции), которые присутствуют в Ливии, не до конца истреблены, либо не до конца аффилированы".

"Говорить о снятии эмбарго пока рано, пусть проведут выборы, пусть объединят армию, пусть конечным бенефициаром этого оружия будет человек, либо группа, либо государственная система, которая будет ответственна за дальнейшее его распространение. Сегодня таких нет", — отметил дипломат.