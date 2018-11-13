ВЕНА, 13 ноя — РИА Новости. Земельный суд Зальцбурга решил не заключать под стражу отставного полковника, которого подозревают в разведдеятельности в пользу России, сообщает австрийское агентство APA.

Бывшего военного задержали в ночь на 10 ноября. Прокуратура просила арестовать его, но суд отклонил запрос, решив, что нет опасности того, что бывший офицер совершит преступление или сбежит.

На прошлой неделе австрийские власти заявили о расследовании в отношении бывшего полковника Вооруженных сил. Его подозревают в шпионаже в пользу России на протяжении почти 20 лет. Он якобы должен был собирать данные об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальную информацию о многих высокопоставленных военных. За разглашение гостайны экс-полковнику грозит до десяти лет тюрьмы.