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Сын Каддафи является участником мирного процесса в Ливии, заявил Деньгов

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© AFP 2018 / Dario Lopez-Mills / Pool Сейф аль-Ислам Каддафи. Архивное фотоСейф аль-Ислам Каддафи. Архивное фото
© AFP 2018 / Dario Lopez-Mills / Pool

ПАЛЕРМО, 13 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Второй сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф Аль-Ислам является участником процесса урегулирования, заявил РИА Новости глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

Глава российской контактной группы по Ливии Лев Деньгов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Сейф Аль-Ислам на сегодняшний день контактирует регулярно с нами как участник ливийского процесса урегулирования. Он настроен очень позитивно, и можно говорить о том, что сегодня так или иначе является участником политического процесса. По одной простой причине: есть определенная группа людей, которая как и поддерживала, так и поддерживает все, что связано с Каддафи и его семьей, потому что спустя восемь лет люди, которые живут в постоянном напряжении, в дефиците всего в одной из самых богатых стран Африки, понимают, что наверное раньше им жилось лучше. Он настроен очень оптимистично", — сказал Деньгов на полях конференции по Ливии в итальянском Палермо.

По его словам, у сына Каддафи есть команда, которая его поддерживает, но нельзя забывать, что в отношении него существуют санкции Международного уголовного суда за преступления против человечности.

"Пока эти санкции не будут сняты, я не думаю, что его участие будет легитимным, потому что выборы будут опять проходить под эгидой ООН. Я думаю, что в любом случае ему нужно будет выдвигать от себя какого-то кандидата, который будет представлять интересы племен, в том числе и племени Каддаф", — отметил Деньгов.

По его словам, Россия никогда не будет поддерживать того, кого не поддерживает ливийский народ. "Россия является той страной, которая должна быть ключевым внешним актором, который будет влиять на будущее ливийцев. Сегодня ливийцы, особенно в Триполи, испытывают дефицит присутствия России", — отметил дипломат.

Уличные торговцы на площади Мучеников в Триполи, Ливия. Архивное фото
© AFP 2018 / Mahmud Turkia
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В середине февраля 2011 года в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода правящего страной более 40 лет Муаммара Каддафи, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежниками. СБ ООН 17 марта принял резолюцию, предусматривающую введение бесполетной зоны над Ливией и открывшую возможность иностранного военного вмешательства в ситуацию в этой североафриканской стране. В начавшейся 19 марта операции коалиционных сил приняли участие, в частности, Великобритания, Франция, США, Канада, Бельгия, Италия, Испания, Дания, Норвегия.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи действует Правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС.

Двоевластие и обвал в системе безопасности в Ливии после свержения Каддафи привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.

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