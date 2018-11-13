В Латвии русскоязычного журналиста обвинили в разжигании национальной розни

РИГА, 13 ноя – РИА Новости. Русскоязычный журналист и один из лидеров общественного движения "Конгресса неграждан" Юрий Алексеев сообщил РИА Новости, что прокуратура Латвии предъявила ему обвинения в разжигании национальной розни, незаконном хранении огнестрельного оружия, а также в распространении детской порнографии.

Уголовный процесс в отношении Алексеева был начат 29 ноября 2017 года в связи с комментариями, которые власти страны считают националистическими. По месту жительства Юрия Алексеева Полиция безопасности Латвии провела несколько обысков. В ходе одного из них были обнаружены патроны для пистолета. ПБ утверждает, что на изъятых носителях информации также были найдены материалы, содержащие детскую порнографию.

"Это, конечно, провокация. Обыск у меня проходил по подозрению в разжигании розни, потом они якобы нашли патроны. Полезли под потолок, знали где их искать. Сами их туда и подложили. Что касается детского порно: нашли в моем архиве фотографии моих же купающихся детей – сказали, что это порнография. Да это такая же порнография, как писающий мальчик в Брюсселе", — сказал Алексеев РИА Новости.

По его словам, все эти обвинения надуманы и выдвинуты для того, чтобы испортить ему жизнь и помешать заниматься журналистикой. Алексеев также подтвердил, что был переведен из статуса "подозреваемый" в статус "обвиняемый". Ранее он неоднократно заявлял, что комментарии, которые разжигали рознь, писал не он, а патроны были подброшены при обыске.

Юрий Алексеев возглавлял несколько печатных изданий. Сейчас он руководит порталом IMHOclub. С 2005 по 2009 год Алексеев был депутатом Рижской думы от ЗаПЧЕЛ. Он является одним из инициаторов "Конгресса неграждан".