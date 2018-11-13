Иран заявил, что не изменит свою политику под давлением санкций

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не изменит свою политику под давлением санкций США."Аль-Араби аль-Джадид".
По его словам, Иран начал ощущать последствия в последние шесть месяцев, после того как США отказались от ядерной сделки, но фактически все началось еще в прошлом году, когда президент США Дональд Трамп говорил о "новой стратегии в отношении Ирана".
"С тех пор начались последствия для экономики, это значит, что целью санкций является иранский народ. США надеются, что эмбарго побудит иранцев оказать давление на правительство, чтобы оно изменило свою политику, или даже станет угрозой для всей системы", — добавил Зариф.
Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.