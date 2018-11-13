Иран заявил, что не изменит свою политику под давлением санкций

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не изменит свою политику под давлением санкций США.

Ранее американский посол при ЕС Гордон Сондленд заявил, что США не ставят цель сменить режим в Иране или принести вред народу этой страны, Вашингтон хочет "изменить поведение режима". "Конечно, санкции имеют экономическое влияние, но они не окажут воздействия на нашу политику", — сказал Зариф в интервью порталу "Аль-Араби аль-Джадид"

По его словам, Иран начал ощущать последствия в последние шесть месяцев, после того как США отказались от ядерной сделки, но фактически все началось еще в прошлом году, когда президент США Дональд Трамп говорил о "новой стратегии в отношении Ирана".

"С тех пор начались последствия для экономики, это значит, что целью санкций является иранский народ. США надеются, что эмбарго побудит иранцев оказать давление на правительство, чтобы оно изменило свою политику, или даже станет угрозой для всей системы", — добавил Зариф.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.