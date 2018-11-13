Глава МВД Македонии обвинил суд в бегстве осужденного экс-премьера

БЕЛГРАД, 13 ноя – РИА Новости. Министр внутренних дел Македонии Оливер Спасовски возложил на судей ответственность за бегство бывшего премьера Николы Груевского, осужденного на два года тюрьмы.

Бывший премьер республики и экс-глава крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Груевский в понедельник был объявлен в розыск на территории Македонии. Он осужден Основным судом Скопье за злоупотребление служебным положением при покупке автомобиля стоимостью свыше 500 тысяч евро. Бывший премьер просил суд отложить наказание из-за необходимости исполнения обязанностей в парламенте и работы над книгой. Последняя апелляция была отклонена в пятницу как необоснованная. В тот же день суд в Скопье постановил, что Груевский должен срочно начать отбывать наказание, но его местонахождение неизвестно с четверга. Полиция искала бывшего главу правительства дома и в офисе ВМРО-ДПМНЕ, однако не смогла его обнаружить.

"Ответственности требуйте от судей, которые не назначили арест на время процесса над человеком, который обвиняется в нескольких преступлениях", — сообщил глава МВД на брифинге во вторник.

"Мы искали Груевского у него дома, мы проверяли автомобили. С соответствующим постановлением войдем в каждый объект. Действовать будем на основании имеющейся информации, и не ожидайте, что мы будем на площади делиться всеми имеющимися сведениями", — заявил представителям СМИ Спасовски.

В случае обнаружения бывшего главы правительства полиция доставит его в тюрьму в скопском районе Шуто-Оризари, известную как "Шутка". Жена Груевского Боркица и мать Нада пока не обращались в полицию в связи с его исчезновением. Двоюродный брат экс-премьера, бывший глава контрразведки Македонии Сашо Миялков, находящийся под судом, также сказал журналистам, что не располагает информацией о местонахождении родственника.

Экс-премьер Македонии в конце октября просил у суда отсрочку исполнения наказания из-за обязанностей в парламенте и работы над книгой. Он и его однопартийцы проходят обвиняемыми еще по нескольким делам о коррупции и злоупотреблении служебным положением, а также в связи с насильственными беспорядками в парламенте Македонии 27 апреля 2017 года. Процессы против своих членов ВМРО-ДПМНЕ называет "политическими гонениями" нынешних властей во главе с премьером Зораном Заевым.