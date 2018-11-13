Деньгов рассказал о рисках при проведении выборов в Ливии без гарантий

ПАЛЕРМО, 13 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Внешние игроки и существующие международные резолюции по Ливии не могут гарантировать, что по итогам возможных выборов в африканской стране не произойдёт нового конфликта, заявил РИА Новости глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.
"Это приведет к конфликту, потому что нет на сегодняшний день ни единой резолюции, даже внешних акторов, которые могли бы гарантировать, что по результатам выборов они будут исполняться, условия этих выборов будут соблюдаться", — отметил дипломат.
Участие в конференции командующего ливийской национальной армии Халифы Хафтара, одного из лидеров противоборствующих сторон в Ливии, не подтверждалось до последнего момента. Он прибыл на встречу в числе последних, перед телекамерами поприветствовал Конте, но не стал оставаться на ужин. Премьер Италии объяснил его отсутствие на торжественной части усталостью, отметив, что присутствие Хафтара не планировалось.