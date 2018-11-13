Деньгов рассказал о рисках при проведении выборов в Ливии без гарантий

ПАЛЕРМО, 13 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Внешние игроки и существующие международные резолюции по Ливии не могут гарантировать, что по итогам возможных выборов в африканской стране не произойдёт нового конфликта, заявил РИА Новости глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

"Все хотят выборов, это однозначно. При этом мы должны констатировать тот факт, что существует опасность того, что даже если выборы пройдут, какая-то из влиятельных сторон просто скажет: "нам не нравятся результаты этих выборов, потому что мы не победили", — сказал Деньгов на полях конференции по ливийскому урегулированию в итальянском Палермо.

"Это приведет к конфликту, потому что нет на сегодняшний день ни единой резолюции, даже внешних акторов, которые могли бы гарантировать, что по результатам выборов они будут исполняться, условия этих выборов будут соблюдаться", — отметил дипломат.

Двухдневная конференция по внутриливийскому урегулированию, организованная премьер-министром Италии Джузеппе Конте, открылась в понедельник в итальянском Палермо. В ней принимают участие представители ливийских властей, в том числе глава правительства нацсогласия Файез Саррадж, президенты Египта, Туниса. Российскую делегацию возглавляет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Участие в конференции командующего ливийской национальной армии Халифы Хафтара, одного из лидеров противоборствующих сторон в Ливии, не подтверждалось до последнего момента. Он прибыл на встречу в числе последних, перед телекамерами поприветствовал Конте, но не стал оставаться на ужин. Премьер Италии объяснил его отсутствие на торжественной части усталостью, отметив, что присутствие Хафтара не планировалось.