Глава правительства Ливии может посетить Россию, считает Деньгов

ПАЛЕРМО, 13 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Признанный ООН премьер-министр Ливии, глава правительства национального согласия Файез Серрадж может посетить Россию, заявил РИА Новости глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

"Я думаю, да" — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Я думаю, что и встреча Серраджа с (премьером РФ Дмитрием) Медведевым произойдет у нас в ближайшее время в Палермо, я надеюсь, что это произойдет… После этого возможен и его (Серраджа) визит", — сказал Деньгов на полях конференции по Ливии в Палермо. "Он хочет налаживать отношения с нашей страной, вопрос только в том, насколько эффективными будут шаги, которые он будет делать в отношении наших стран", — отметил дипломат.

Двухдневная конференция по внутриливийскому урегулированию, организованная премьер-министром Италии Джузеппе Конте, открылась в понедельник в итальянском Палермо. В ней принимают участие представители ливийских властей, в том числе глава правительства национального нацсогласия Файез Серрадж, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, спецпредставитель ООН по Ливии Гассан Саламе, лидеры Туниса, Алжира, Нигера, Чада. Российскую делегацию возглавляет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.