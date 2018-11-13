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Глава правительства Ливии может посетить Россию, считает Деньгов

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© Фото : Виталий Зайцев Файез Саррадж. Архивное фотоФайез Саррадж. Архивное фото
© Фото : Виталий Зайцев

ПАЛЕРМО, 13 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Признанный ООН премьер-министр Ливии, глава правительства национального согласия Файез Серрадж может посетить Россию, заявил РИА Новости глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

Дмитрий Медведев перед началом церемонии совместного фотографирования глав делегаций на международной конференции по Ливии в Палермо. 13 ноября 2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Медведев в Палермо озвучил подход России к урегулированию в Ливии
"Я думаю, да" — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Я думаю, что и встреча Серраджа с (премьером РФ Дмитрием) Медведевым произойдет у нас в ближайшее время в Палермо, я надеюсь, что это произойдет… После этого возможен и его (Серраджа) визит", — сказал Деньгов на полях конференции по Ливии в Палермо. "Он хочет налаживать отношения с нашей страной, вопрос только в том, насколько эффективными будут шаги, которые он будет делать в отношении наших стран", — отметил дипломат.

Двухдневная конференция по внутриливийскому урегулированию, организованная премьер-министром Италии Джузеппе Конте, открылась в понедельник в итальянском Палермо. В ней принимают участие представители ливийских властей, в том числе глава правительства национального нацсогласия Файез Серрадж, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, спецпредставитель ООН по Ливии Гассан Саламе, лидеры Туниса, Алжира, Нигера, Чада. Российскую делегацию возглавляет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

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