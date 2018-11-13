Столкнувшийся с танкером фрегат норвежских ВМС почти погрузился под воду

МУРМАНСК, 13 ноя – РИА Новости. Фрегат норвежских ВМС "Хельге Инстад", получивший на прошлой неделе повреждения в результате столкновения с танкером "Сола", стремительно погружается под воду из-за лопнувших тросов, которыми он был закреплен у берега, сообщает телекомпания NRK.
Корабль ВМС Норвегии "Хельге Ингстад" и огромный танкер "Сола" столкнулись рано утром в четверг в Хьелте-фьорде к северу от нефтяного терминала Sture в муниципалитете Ойгарден губернии Хордаланн на западном побережье Норвегии.
Корабль получил пробоину и начал набирать воду. Его отбуксировали к берегу, где закрепили стальными тросами.
"Хельге Инстад" — один из пяти самых современных фрегатов Норвегии, он направлялся на военно-морскую базу Хоконсверн после участия в крупномасштабных учениях НАТО Trident Juncture.