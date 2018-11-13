Ассоциация городов Украины попросила разобраться с отоплением

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Ассоциация городов Украины рассчитывает, что премьер-министр Владимир Гройсман вмешается в ситуацию со срывом отопительного сезона в ряде городов, заявил во вторник исполнительный директор ассоциации Александр Слобожан.
Как пояснил Слобожан, в Херсоне и других перечисленных городах у госпредприятия, которое поставляет тепло, была задолженность перед "Нафтогазом".
"Фактически часть города, которая отапливается коммунальным предприятием — с теплом, а часть города, за которую отвечает государственное предприятие — без тепла. То есть, два субъекта хозяйствования не могут найти точки соприкосновения. Кривой Рог — аналогичная ситуация. Госпредприятие "Криворожская теплоцентраль" должно "Нафтогазу", — пояснил он в эфире телеканала "112 Украина".
В городе Смела Черкасской области ситуации отличается, так как после возвращения в коммунальную собственность предприятия, которое занимается поставкой тепла, городу перешли и долги бывшего собственника перед "Нафтогазом". Город долги не признает, а "Нафтогаз" отказывается возобновить подачу газа предприятию до погашения задолженности.
"Вчера городские главы городов, которые я назвал, обратились на Совете регионального развития к президенту и премьеру. Глава Ассоциации городов Виталий Кличко и мы, как ассоциация, подготовили детальный анализ с просьбой к премьер-министру вмешаться в эту ситуацию. Надеемся, что уже сегодня премьер проведёт по нашему обращению совещание, ситуация будет решена", — добавил он.