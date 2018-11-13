Израиль не хочет развязывать войну с сектором Газа, заявили в Кнессете

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Израиль не хочет развязывать войну с сектором Газа, заявила РИА Новости депутат израильского парламента (Кнессета) Ксения Светлова.

Ранее израильские военные сообщали, что за минувшую ночь они атаковали около 150 целей в секторе Газа с начала нынешнего раунда противостояния с палестинскими боевиками, выпустившими в течение полусуток почти 400 ракет и мин по югу Израиля. Жертвой противостояния с израильской стороны стал один человек, еще более 50 пострадали. По последним данным палестинского Минздрава, жертвами обмена ударов с палестинской стороны стали не менее шести человек, ранения получили еще 25 палестинцев.

"Премьер-министр (Биньямин) Нетаньяху говорил совсем недавно в Париже, что нет желания развязывать войну с Газой, думаю, что понятно почему — никто не хочет повторения того, что было в 2014 году. В Израиле есть намерения сделать все возможное, чтобы избежать очередной войны", — сказала она.

Говоря о посреднической роли Египта, Светлова отметила, что "кроме Египта, наверное, других вариантов и нет". По ее словам, Израиль "никогда не согласится, чтобы такая страна как Катар, которая однозначно поддерживает ХАМАС, взяла на себя ответственность посредника". Поэтому, считает израильский депутат, у египетского посредничества есть шанс.

Светлова подчеркнула, что она сама никогда не верила в заключение каких-либо долгосрочных договоренностей с ХАМАС, потому что "это террористическая организация, каковой ее считает Израиль, США и ЕС".

"Я верю только в то, что есть возможности урегулирования ситуации через Палестинскую автономию и Махмуда Аббаса — это законно избранная палестинская власть. Договариваться нужно только с ними при поддержке всего мирового сообщества, и ЕС, и США, и России, и ООН, и арабских стран, с тем, чтобы вернуть законную власть палестинской администрации в сектор Газа", — отметила Светлова.

По словам депутата, ХАМАС в 2007 году захватил власть в Секторе Газа и "использует жителей Газы как живой щит". Светлова считает, что в Сектор должны вернуться люди из Палестинской национальной администрации (ПНА) и "взять под свой контроль ракетный потенциал ХАМАС", "Встать на пропускных пунктах — все это должно быть прозрачно. Лишь тогда можно будет говорить о нормальности на границе с сектором Газа и о выходе из гуманитарного кризиса", — добавила депутат.