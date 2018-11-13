МИД Израиля заявил, что не даст превратить жителей Газы в заложников ХАМАС

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Израиль не допустит, чтобы жители юга страны превратились, по сути, в заложников правящего в секторе Газа движения ХАМАС, у еврейского государства есть полное право защищать мирное население от ракетных обстрелов, сказал РИА Новости директор первого евразийского отдела израильского МИД Яков Ливне.
"У нас есть полное право защищать мирное население от обстрелов такой террористической организации, как ХАМАС. Мы видели и ракеты, и даже противотанковые снаряды, которые были выставлены на гражданские автобусы. То, что ХАМАС пытается сделать — это создать ситуацию, когда гражданское население всего юга Израиля будет его заложниками. Это ненормальная ситуация и мы, конечно, будем делать то, что требуется для того, чтобы ее изменить", — сказал Ливни.