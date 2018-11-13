Германия решительно осуждает ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа

БЕРЛИН, 13 ноя — РИА Новости. МИД Германии выразил крайнюю обеспокоены ситуацией в секторе Газа и на юге Израиля, решительно осуждают ракетные обстрелы, говорится в заявлении, распространенном во вторник ведомством.

Израильские военные во вторник сообщали, что за минувшую ночь они атаковали около 150 целей в секторе Газа с начала нынешнего раунда противостояния с палестинскими боевиками, выпустившими в течение полусуток почти 400 ракет и мин по югу еврейского государства.

"Ситуация в секторе Газа и на юге Израиля вызывает чрезвычайную озабоченность. За последние несколько часов по Израилю были выпущены сотни ракет и минометных гранат. По меньшей мере один человек был убит, многие люди получили серьезные ранения. Мы решительно осуждаем эти ракетные обстрелы. Не может быть никакого оправдания этому насилию против ни в чем не повинных гражданских лиц. Мы всегда ясно подчеркивали, что Израиль имеет право защищать свою безопасность и надлежащим образом реагировать на нападения", — говорится в заявлении МИД ФРГ.

В заявлении указано, что посреднические усилия Египта и ООН, которые находят "однозначную поддержку" в Берлине, за последние две недели привели к снижению эскалации, однако эта тенденция находится под угрозой в связи с последними событиями. В итоге региону грозит "эскалация в опасных масштабах", необходимо избежать "любого дальнейшего обострения ситуации любой ценой", заявили в МИД ФРГ, призвав стороны "к максимально возможной сдержанности и прекращению насилия".