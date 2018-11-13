Медведев в Палермо озвучил подход России к урегулированию в Ливии

Дмитрий Медведев перед началом церемонии совместного фотографирования глав делегаций на международной конференции по Ливии в Палермо. 13 ноября 2018

Дмитрий Медведев перед началом церемонии совместного фотографирования глав делегаций на международной конференции по Ливии в Палермо. 13 ноября 2018

ПАЛЕРМО, 13 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече в Палермо озвучил подход Москвы к урегулированию ситуации в Ливии, также обсуждались вопросы обеспечения единства страны, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Двухдневная конференция по внутриливийскому урегулированию, организованная премьер-министром Италии Джузеппе Конте, открылась в понедельник в итальянском Палермо. В ней принимают участие представители ливийских властей, в том числе глава правительства национального нацсогласия Файез Саррадж, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, спецпредставитель ООН по Ливии Гассан Саламе, лидеры Туниса, Алжира, Нигера, Чада. Российскую делегацию возглавляет Медведев.

По словам Богданова, каждый из участников встречи озвучил свои подходы. "Премьер-министр России Дмитрий Медведев озвучил подход РФ", — сказал он, добавив, что на встрече обсуждалось обеспечение единства Ливии и другие вопросы.