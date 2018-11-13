Kaspersky Lab может открыть центр прозрачности в Канаде, а не в США

ЦЮРИХ, 13 ноя — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" рассматривает открытие ещё одного центра прозрачности в Канаде, а не в США, рассказал журналистам вице-президент компании по связям с госорганами Антон Шингарев.

"В Азии планируем следующий центр (прозрачности — ред.) открыть в 2019 году. В США сложнее (открыть центр прозрачности — ред.). Однако в планах у нас, на самом деле, была Северная Америка. Скорее всего, мы сделаем это в Канаде. В США это сделать очень тяжело, потому что нашего разговора с американскими регуляторами нет, он заморожен", — сказал Шингарев.

В октябре 2017 года "Лаборатория Касперского" после запрета США на использование продуктов компании в госорганах анонсировала запуск глобальной инициативы по информационной открытости. В рамках программы компания открывает в 2018-2019 годах три центра прозрачности в Европе, Азии и Северной Америке. В этих центрах доверенные партнёры и правительственные организации смогут получить информацию об исходном коде продуктов компании, обновлениях ПО и так далее. Во вторник компания открыла в Цюрихе первый центр прозрачности.

Министерство внутренней безопасности США в октябре 2017 года предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер для прекращения использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба национальной безопасности США. В компании эти обвинения опровергли и предложили предоставить американским властям исходный код программного продукта. Это предложение встретило скептическое отношение со стороны США.

В декабре 2017 года компания подала иск в федеральный суд округа Колумбия с требованием отменить распоряжение министерства внутренней безопасности США. Компания указала на отсутствие доказательств и возможности выразить свою позицию. Однако в мае 2018 года суд отклонил данный иск. "Лаборатория Касперского" в следующем месяце обжаловала решение суда.

В декабре 2017 года с аналогичным запретом также выступило правительство Литвы, а власти Великобритании не рекомендовали использование продуктов компании в критических отраслях. Правительство Нидерландов в мае 2018 года решило отказаться от использования ПО "Лаборатории Касперского" в госструктурах в качестве меры предосторожности.