Kaspersky Lab может подать иск против Нидерландов по отказу от ПО компании

ЦЮРИХ, 13 ноя — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" рассматривает подачу в течение двух месяцев судебного иска против правительства Нидерландов по отказу от использования продуктов компании в госструктурах страны, сообщил вице-президент компании по связям с госорганами Антон Шингарев.

"Я думаю, мы обратимся в суд Голландии. Потому что в Голландии было крайне странное решение. Они публично сами подтвердили, что они технически наш продукт не рассматривали. На наш взгляд, принимать такие серьезные шаги по запрету независимого продукта по продаже госорганам основывалась на теоретических умозаключениях. Должны быть какие-то правила, проверки, если бы они приехали, проверили и что-то нашли, то это хотя бы какая-то причина", — сказал Шингарев журналистам.

"Мы, наоборот, сами им писали и предлагали предоставить исходный код, объяснить, как все работает. Они говорили, что пока не надо, а потом решили нас запретить", — добавил он.

По его словам, подача иска может состояться в течение двух месяцев. "Есть процессуальные ограничения. Через год-полтора мы уже не сможем это сделать", — указал представитель "Лаборатории Касперского".

В мае агентство Рейтер со ссылкой на письмо главы минюста Нидерландов к парламенту сообщило, что правительство страны решило перестать использовать антивирусное программное обеспечение "Лаборатории Касперского" в качестве меры предосторожности. По данным агентства, министр юстиции и безопасности Фердинанд Грапперхаус заявил в письме парламенту, что это решение было принято из-за того, что у правительства России есть "киберпрограмма, которая нацелена, среди прочих, на Нидерланды и их интересы".