ЦЮРИХ, 13 ноя — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" рассматривает подачу в течение двух месяцев судебного иска против правительства Нидерландов по отказу от использования продуктов компании в госструктурах страны, сообщил вице-президент компании по связям с госорганами Антон Шингарев.
"Мы, наоборот, сами им писали и предлагали предоставить исходный код, объяснить, как все работает. Они говорили, что пока не надо, а потом решили нас запретить", — добавил он.
По его словам, подача иска может состояться в течение двух месяцев. "Есть процессуальные ограничения. Через год-полтора мы уже не сможем это сделать", — указал представитель "Лаборатории Касперского".
В мае агентство Рейтер со ссылкой на письмо главы минюста Нидерландов к парламенту сообщило, что правительство страны решило перестать использовать антивирусное программное обеспечение "Лаборатории Касперского" в качестве меры предосторожности. По данным агентства, министр юстиции и безопасности Фердинанд Грапперхаус заявил в письме парламенту, что это решение было принято из-за того, что у правительства России есть "киберпрограмма, которая нацелена, среди прочих, на Нидерланды и их интересы".