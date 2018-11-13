Сейм Литвы принял проект резолюции о непризнании выборов в ДНР и ЛНР

ВИЛЬНЮС, 13 ноя — РИА Новости. Литовский парламент на заседании во вторник принял проект резолюции о непризнании выборов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Выборы в ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. Киев заявил, что не признает их. При этом, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

"Мы не признаем проведенные 11 ноября в Луганске и Донецке выборы. Мы высказываемся за единство украинских территорий, за ее евроатлантический путь. Мы солидарны с украинскими людьми, которые за последние пять лет испытали большие потери во всех смыслах", — сказала на заседании парламента Радвиле Моркунайте-Микуленене во время представления проекта.

В документе указывается, что "организованные в Луганске и Донецке оккупационными силами выборы незаконны, недемократичны и не будут признаны". Также предлагается не только продлить санкции ЕС, но и далее их усиливать и расширять. Литовский парламент подчеркнул, что выборы "грубо нарушают единство территорий Украины, конституцию и минские договоренности".

В настоящий момент в столице Литвы проводится межпарламентская девятая ассамблея Литва-Польша-Украина. В ней принимают участие представители парламента Литвы, Сената парламента Польши и Верховной рады Украины.

По данным ЦИК самопровозглашенных республик, победы на выборах в ДНР и ЛНР одерживают, соответственно, врио главы ДНР Денис Пушилин и его движение "Донецкая республика", а также и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник и возглавляемое им общественное движение "Мир Луганщине".