Сейм Литвы принял проект резолюции о непризнании выборов в ДНР и ЛНР

ВИЛЬНЮС, 13 ноя — РИА Новости. Литовский парламент на заседании во вторник принял проект резолюции о непризнании выборов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
"Мы не признаем проведенные 11 ноября в Луганске и Донецке выборы. Мы высказываемся за единство украинских территорий, за ее евроатлантический путь. Мы солидарны с украинскими людьми, которые за последние пять лет испытали большие потери во всех смыслах", — сказала на заседании парламента Радвиле Моркунайте-Микуленене во время представления проекта.
В документе указывается, что "организованные в Луганске и Донецке оккупационными силами выборы незаконны, недемократичны и не будут признаны". Также предлагается не только продлить санкции ЕС, но и далее их усиливать и расширять. Литовский парламент подчеркнул, что выборы "грубо нарушают единство территорий Украины, конституцию и минские договоренности".
По данным ЦИК самопровозглашенных республик, победы на выборах в ДНР и ЛНР одерживают, соответственно, врио главы ДНР Денис Пушилин и его движение "Донецкая республика", а также и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник и возглавляемое им общественное движение "Мир Луганщине".