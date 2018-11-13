Число погибших от авиаударов Израиля палестинцев в Газе возросло до шести

ГАЗА, 13 ноя — РИА Новости. Жертвами авиаударов армии Израиля по сектору Газа стали уже шесть палестинцев, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.

Ранее сообщалось, что в результате обмена ударами между сектором Газа и Израилем погибли не менее четырех палестинцев.

Аль-Кидра добавил, что ранения получили еще 25 палестинцев.

В свою очередь, представитель боевого крыла правящего в Газе движения ХАМАС под названием "Комитеты народного сопротивления" Абу Муджахед заявил, что в случае продолжения израильских обстрелов в ход буду пущены ракеты, способные преодолевать расстояние в 40 километров.

"Этап 20-30 километров закончен. Мы начнем этап 40 километров, если продолжится агрессия", — заключил Абу Муджахед.

Ранее израильские военные сообщали, что за минувшую ночь они атаковали около 150 целей в секторе Газа с начала нынешнего раунда противостояния с палестинскими боевиками, выпустившими в течение полусуток почти 400 ракет и мин по югу Израиля. Жертвой противостояния с израильской стороны стал один человек, еще более 50 пострадали.