Совершившего наезд на пешеходов в Мельбурне в 2017 году признали виновным

Полицейские и спасатели на месте наезда автомобиля на толпу людей в центре Мельбурна, Австралия. Архивное фото

Полицейские и спасатели на месте наезда автомобиля на толпу людей в центре Мельбурна, Австралия. Архивное фото

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Мужчина, совершивший наезд на пешеходов в австралийском Мельбурне в январе 2017 года, в результате которого погибли шесть человек и пострадали 27, во вторник был признан виновным, сообщает телеканал 9 News.

ЧП произошло 20 января 2017 года в дни проведения в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии по теннису, в связи с чем в городе собрались тысячи иностранных туристов. В нескольких сотнях метров от места проведения соревнований 26-летний водитель, ранее известный властям в связи с применением насилия, употреблением наркотиков и проблемами с психическим здоровьем, умышленно въехал в толпу на скорости около 60 километров в час. Полиция не признала инцидент актом терроризма.

Как сообщает телеканал, жюри Верховного суда совещалось менее часа прежде, чем вынесло обвинительный вердикт в отношении 28-летнего Джеймса Гаргасуласа. Он был признан виновным по всем пунктам.

Семьи погибших и пострадавших в результате наезда приветствовали решение жюри. "Сегодня жюри официально признало, что 20 января 2017 года Джеймс Гаргасулас убил шесть невинных человек и поставил под угрозу жизни еще 27", — сообщил адвокат, представлявший интересы родственников пяти погибших.

Слушания по поводу приговора Гаргасуласу состоятся в конце января.