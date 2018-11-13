В Судане ожидают снятие американских санкций к июню 2019 года

АБУ-ДАБИ, 13 ноя — РИА Новости. Переговоры о снятии санкций США с Судана находятся на финальном этапе, снятие ограничений ожидается к июню 2019 года, заявил РИА Новости министр нефти и газа Судана Азхари абд аль-Кадер.

"Мы работаем во второй фазе нашего диалога с США, таким образом это эмбарго может быть снято, что в общем снова откроет Судан для второго резкого подъема. Я надеюсь, что до конца июня следующего года санкции будут сняты", — заявил абд аль-Кадер на полях конференции в Абу-Даби.

Судан был включен США в список государств-спонсоров терроризма 12 августа 1993 года. В списке также с 29 декабря 1979 года находится Сирия, и с 19 января 1984 числится Иран. Президент США Дональд Трамп в ноябре 2017 года на встрече с членами администрации объявил, что США вновь включат КНДР в список стран-спонсоров терроризма.

В январе 2017 года США частично сняли санкции с Судана, введенные президентскими указами, после "позитивных действий" властей страны.