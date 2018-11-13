Киев заявил, что венгерский политик был наблюдателем на выборах в Донбассе

На одном из избирательных участков в Луганске в день голосования на выборах главы и депутатов Народного совета ЛНР. 11 ноября 2018

На одном из избирательных участков в Луганске в день голосования на выборах главы и депутатов Народного совета ЛНР. 11 ноября 2018

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Киев ожидает реакции Венгрии на участие члена венгерской партии "Йоббик" в качестве наблюдателя на выборах в Донбассе 11 ноября, сообщила украинский посол в Венгрии Любовь Непоп.

Выборы в ДНР прошли 11 ноября. Киев заявил, что не признает выборы. При этом, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с Минскими договоренностями.

"В связи с информацией об участии члена партии "Йоббик" Тамаша Шама в так называемом "наблюдении" за фейковыми выборами на востоке Украины обратилась к председателю партии "Йоббик" и министерства внешней экономики и иностранных дел Венгрии… такие действия отдельных "политиков" заслуживают сурового осуждения и надлежащую реакцию, чтобы предотвратить их повторение", — сообщила Непоп на странице в Facebook.

Также Непоп сообщила, что Украина ценит "поддержку Венгрии в вопросе восстановления территориальной целостности и мира на Украине".

По данным ЦИК самопровозглашенных республик, победы на выборах в ДНР и ЛНР одерживают, соответственно, врио главы ДНР Денис Пушилин и его движение "Донецкая республика", а также и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник и возглавляемое им общественное движение "Мир Луганщине".