Boeing скрыла от авиакомпаний риски срыва лайнеров в пике, пишут СМИ

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Корпорация Boeing не предупредила авиакомпаниии о потенциальных рисках, связанных с новой системой контроля полетов на лайнерах 737 MAX 8 и MAX 9, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) и экспертов, участвующих в расследовании крушения самолета компании Lion Air в Индонезии.

Отмечается, что на этих самолетах есть функция, предотвращающая опасное задирание носа воздушного судна во время полета. При внештатной ситуации система может резко сработать и сильно опустить нос, и в таком случае пилоты даже в ручном режиме управления лайнером не смогут выровнять его положение. В результате самолет может сорваться в пике.

Опрошенные газетой пилоты подчеркнули, что компания не информировала экипажи о наличии такой функции. Эксперты, участвующие в расследовании крушения самолета в Индонезии, также отметили, что информации об этих особенностях системы нет в учебных материалах по управлению лайнерами. Собеседник издания в FAA заметил, что Boeing не рассказывала об этой функции в переговорах с регулятором и представителями рынка.

Самолет Boeing 737 Max индонезийской компании Lion Air разбился 29 октября в районе побережья Западной Явы. На борту лайнера находилось 189 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. Расследование крушения продолжается.

Агентство Блумберг сообщало о намерениях компании предупредить операторов новых моделей своего самолета об ошибке системы контроля. Отмечалось, что рекомендации вынесены на основании предварительных результатов крушения Boeing 737 Max в Индонезии.