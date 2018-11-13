Аббас решил вернуться в Палестину из-за обострения конфликта

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Глава Палестины Махмуд Аббас принял решение сократить зарубежный визит и вернуться в Палестину из-за обострения конфликта в секторе Газа, передает палестинское агентство ВАФА со ссылкой на заявление члена центрального комитета ФАТХ Хусейна аш-Шейха.

Ранее израильские военные сообщали, что за минувшую ночь они атаковали около 150 целей в секторе Газа с начала нынешнего раунда противостояния с палестинскими боевиками, выпустившими в течение полусуток почти 400 ракет и мин по югу еврейского государства.

По словам аш-Шейха, Аббас решил вернуться на родину, чтобы следить за событиями и действиями израильских военных против палестинцев в секторе Газа.

Он добавил, что палестинский лидер с вечера понедельника находится на связи на всех уровнях, чтобы гарантировать прекращение израильских атак и защитить народ Палестины.