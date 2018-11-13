Бывший вице-премьер Белоруссии стал послом в России

МИНСК, 13 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил послом республики в России бывшего вице-премьера Владимира Семашко, передает во вторник агентство Sputnik.

Ранее Лукашенко принял ряд кадровых решений, назначив, в частности, вице-премьером Игоря Петришенко, который до этого являлся послом Белоруссии в РФ. Таким образом, должность главы белорусской дипмиссии в Москве оставалась вакантной. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщал, что Лукашенко хочет видеть на этом посту "динамичного человека", который придал бы новый импульс работе с конкретными регионами и федеральными властями РФ в целом.

"Послом Беларуси в России назначен Владимир Семашко. Соответствующее кадровое решение глава государства Александр Лукашенко принял 13 ноября", — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что Семашко также по совместительству будет полномочным представителем республики при Экономическом совете СНГ и при ОДКБ, специальным представителем Белоруссии по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.

С 2014 по август 2018 года Семашко работал в должности заместителя премьер-министра Белоруссии, а до этого в течение нескольких лет занимал пост первого вице-премьера. В правительстве он курировал сферы промышленности и топливно-энергетического комплекса.