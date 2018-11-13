Постпред США призвал Европу к единству санкционной политики против России

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. США и ЕС должны поддерживать единство в проведении санкционной политики в отношении РФ, противостоять попыткам Москвы внести раскол в трансатлантические отношения, заявил во вторник посол США при ЕС Гордон Сондленд.

Постпред США представил в Брюсселе краткий обзор американской политики по ряду направлений.

По его словам, США по-прежнему привержены сильному партнерству с ЕС, несмотря на некоторые тактические разногласия, и считают эти отношения самыми важными для себя.

"Наше общее преимущество заключается в том, что мы можем обсуждать разногласия. В наших отношениях необходима ребалансировка, это требует сложных переговоров, но это не означает, что из-за этого затронуты фундаментальные вещи", — отметил он.

"В отношении России США и ЕС должны поддерживать единство по санкционной политике, противостоять попыткам Москвы разделить нас", — заявил он, выразив также мнение, что реализация проекта "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Европы.

"Этот проект основан на геополитических соображениях, он угрожает трансатлантической безопасности, делает уязвимым для РФ восточный фланг, поэтому необходимо диверсифировать энергетические поставки. США готовы работать с Европой для достижения настоящей энергетической безопасности", — заявил он, выступая на мероприятии в Брюсселе.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

"Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты выступают против этого проекта. Президент РФ Владимир Путин в этой связи говорил, что лидер США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.