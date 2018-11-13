Эксперты рассказали о возможных последствиях эскалации в секторе Газа

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Обострение ситуации в секторе Газа может перерасти в военную операцию Израиля, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее израильские военные сообщали, что за минувшую ночь они атаковали около 150 целей в секторе Газа с начала нынешнего раунда противостояния с палестинскими боевиками, выпустившими в течение полусуток почти 400 ракет и мин по югу еврейского государства.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский полагает, что обострение в зоне сектора Газа может перерасти в военную операцию Израиля.

"Эта ситуация должна вылиться в очередную операцию Израиля по ликвидации угрозы ХАМАС. Но занимать территорию Газы, разоружать те военизированные формирования, которые там есть, Израиль не хочет, потому что это все надо держать под контролем", — указал политолог в разговоре с РИА Новости. По его словам, обстрелы со стороны Газы будут продолжаться до тех пор, пока Иран спонсирует вооруженные группировки в секторе. "Пока Иран (а это иранская игра) будет снабжать в Ливане "Хезболлах", а в Газе ХАМАС ракетами и проплачивать деньги для того, чтобы эти ракеты по Израилю выпускались, это будет вечно", — отметил эксперт.

"Заказ поступил — по Израилю стреляют, Израиль проводит военную операцию, но не берет (территорию. – Прим. ред.) под контроль. Опять завезли вооружение в Газу — опять идет обстрел. Пока есть спонсор, они (ХАМАС и "Хезболлах". — Прим. ред.) будут продолжать свою партизанщину и терроризм", — указал Сатановский.

В свою очередь, старший научный сотрудник отдела Израиля и еврейских общин Института Востоковедения РАН Татьяна Носенко отметила, что ситуация обострилась серьезно, но все к этому и шло в течение последних нескольких месяцев, когда в приграничных с Израилем районах постоянно происходили массовые выступления палестинцев.

"Конечно, такое обострение опасно более широкими военными действиями. К тому же, внутри израильского правительства существуют силы, прежде всего это министр обороны Либерман и ряд других высокопоставленных военных, которые настаивают на проведении широкомасштабной военной операции против сектора Газа", — отметила эксперт.

Однако, по словам Носенко, сейчас Израилю очень невыгодно начинать новую войну с Газой, поскольку это вызовет очень большой негативный резонанс в международном сообществе. К тому же, отметила она, внутренняя ситуация в Израиле такова, что военная операция совершенно не входит в планы израильского руководства, поскольку предполагается, что в ближайшее время будут объявлены досрочные выборы в Израиле. "Проводить предвыборную кампанию на фоне военной операции, конечно, не интересно нынешнему руководству и самому премьер-министру", — добавила она.