Израиль прекратит контакты с посредниками в диалоге по Газе, сообщили СМИ

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Власти Израиля во вторник утром приняли решение прекратить контакты с посредниками в диалоге по прекращению огня с сектором Газа на фоне обстрелов с территории анклава, сообщает телерадиокомпания "Кан" со ссылкой на источник.

Ранее израильские военные сообщали, что за минувшую ночь они атаковали около 150 целей в секторе Газа с начала нынешнего раунда противостояния с палестинскими боевиками, выпустившими в течение полусуток почти 400 ракет и мин по югу еврейского государства.

"Израиль принял решение прекратить контакты с посланником ООН и египтянами по прекращению огня из-за продолжающихся ракетных обстрелов", — сообщается в Twitter телекомпании.

Как уточняет телеканал Reshet, "ХАМАСу направлен сигнал о том, что сейчас время не для разговоров, а для наступательных операций".

Вместе с тем, как сообщил телеканалу неназванный источник, в ходе утреннего заседания кабинета по безопасности премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "не подталкивал к военной операции или широкомасштабной конфронтации".

"Премьер-министр не хочет конфронтации, и он открыто об этом заявил, это не государственная тайна", — отметил собеседник телеканала.