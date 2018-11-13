Роскомнадзор 14 ноября обсудит с Google исполнение законов России

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор 14 ноября проведет встречу с представителем Google, на которой будет обсуждаться исполнение компанией российского законодательства, в том числе о блокировке запрещенных сайтов, сообщил журналистам глава ведомства Александр Жаров.
"Если мы, паче чаяния, достигнем некого прогресса в этом вопросе, то безусловно, мы информацию об этом в суд сообщим, то есть это не отменяет судебную процедуру", — сказал глава Роскомнадзора.
По его словам, у Роскомнадзора есть и иные вопросы к компании — о локализации баз персональных данных россиян, удалении конкретных сайтов с запрещенной информацией, которые находятся в реестре, и т.д.