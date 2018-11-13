В Госдуме призвали провести расследование причин конфликта в секторе Газа

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Необходимо независимое международное расследование причин обострения ситуации на границе между Палестиной и Израилем, считает член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк.

Ранее израильские военные сообщали, что за минувшую ночь они атаковали около 150 целей в секторе Газа с начала нынешнего раунда противостояния с палестинскими боевиками, выпустившими в течение полусуток почти 400 ракет и мин по югу еврейского государства.

"Обе стороны должны ответственно отнестись к своим действиям в нынешней ситуации и проявить политическую мудрость, чтобы избежать массовой гибели гражданского населения. Необходимо независимое международное расследование причин обострения ситуации на границе между Палестиной и Израилем. С большой вероятностью обстрелы были намеренно спровоцированы деструктивными силами с целью раскручивания нового витка противостояния в районе сектора Газа", — сказал Железняк РИА Новости.

По мнению политика, дипломатический потенциал России — одна из немногих действенных сил для нормализации ситуации в регионе, при этом на ситуацию должно обратить внимание все мировое сообщество.

"Международному сообществу необходимо экстренно предпринять максимум усилий, чтобы прекратить нынешнее обострение палестино-израильского конфликта. В первую очередь следует предотвратить жертвы среди мирного населения и добиться прекращения взаимных обстрелов", — подчеркнул он.