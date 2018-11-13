Эксперт прокомментировал обострение противостояния Израиля и Палестины

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Противостояние Израиля и Палестины в секторе Газа не разрешится в ближайшее время, очередное обострение палестино-израильского конфликта произошло из-за до сих пор не решенного вопроса о статусе сектора Газа, заявил во вторник главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский.
"Если смотреть ретроспективно, то, что происходит сейчас в секторе Газа — обычная ситуация. Если говорить по текущему моменту, то это обострение в противостоянии палестинцев с Израилем. Конфликт обострился потому, что не решен вопрос о статусе сектора Газа, о допуске на его территорию Израиля. Это фундаментальный вопрос, но Израиль не хочет его решать. Трудно сказать, чем может закончиться противостояние. Все предложения, которые вносили по разрешению конфликта Россия и ООН блокируются союзниками Израиля — США, они неоднократно накладывали вето на эти предложения. В обозримом будущем я не вижу разрешения этого конфликта", — сказал Мураховский.
С начала нынешнего раунда противостояния, оказавшегося самым масштабным с войны 2014 года, израильтяне насчитали порядка 370 пусков ракет и мин из сектора Газа, из которых около сотни были перехвачены установками ПРО "Железный купол".