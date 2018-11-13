Эксперт прокомментировал обострение противостояния Израиля и Палестины

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Противостояние Израиля и Палестины в секторе Газа не разрешится в ближайшее время, очередное обострение палестино-израильского конфликта произошло из-за до сих пор не решенного вопроса о статусе сектора Газа, заявил во вторник главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский.

Ранее израильские военные сообщали, что за минувшую ночь они атаковали около 150 целей в секторе Газа с начала нынешнего раунда противостояния с палестинскими боевиками, выпустившими в течение полусуток почти 400 ракет и мин по югу еврейского государства.

"Если смотреть ретроспективно, то, что происходит сейчас в секторе Газа — обычная ситуация. Если говорить по текущему моменту, то это обострение в противостоянии палестинцев с Израилем. Конфликт обострился потому, что не решен вопрос о статусе сектора Газа, о допуске на его территорию Израиля. Это фундаментальный вопрос, но Израиль не хочет его решать. Трудно сказать, чем может закончиться противостояние. Все предложения, которые вносили по разрешению конфликта Россия и ООН блокируются союзниками Израиля — США, они неоднократно накладывали вето на эти предложения. В обозримом будущем я не вижу разрешения этого конфликта", — сказал Мураховский.

С начала нынешнего раунда противостояния, оказавшегося самым масштабным с войны 2014 года, израильтяне насчитали порядка 370 пусков ракет и мин из сектора Газа, из которых около сотни были перехвачены установками ПРО "Железный купол".