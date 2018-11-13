АНКАРА, 13 ноя — РИА Новости. Решение госдепа США объявить награду за содействие в поимке трех лидеров запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) является игрой, которую Анкара не примет, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Ранее Анкара неоднократно обвиняла Вашингтон в поставках вооружения контролирующим северо-восток Сирии силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Турция считает террористической организацией, связанной с РПК.
"Шаг США по наградам за трех главарей РПК является запоздалым. Мы затронули и этот вопрос (на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Париже). Мы расцениваем это как игру, чтобы узаконить утверждения о том, что PПK и YPG являются отдельными организациями. Мы, конечно, не купимся на это", — цитирует газета Hurriyet слова Эрдогана, сказанные турецким журналистам на борту самолета из Парижа.
По его словам, лидеры РПК и YPG признают, что на самом деле эти организации не различаются, и США "должны осознать этот факт".
В мае суд в Нью-Йорке приговорил Атиллу, признанного виновным в попытке помочь Ирану обойти санкции США, к 32 месяцам тюремного заключения. Как отмечалось в заявлении МИД Турции, это решение суда является незаконным и основанным на сфабрикованных доказательствах.