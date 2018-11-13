АНКАРА, 13 ноя — РИА Новости. Решение госдепа США объявить награду за содействие в поимке трех лидеров запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) является игрой, которую Анкара не примет, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Как сообщил на прошлой неделе заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер, госдеп назначил вознаграждение в размере от 3 до 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет поимке лидеров РПК Мурата Карайылана, Джемиля Байыка и Дурана Калкана.

Ранее Анкара неоднократно обвиняла Вашингтон в поставках вооружения контролирующим северо-восток Сирии силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Турция считает террористической организацией, связанной с РПК.

"Шаг США по наградам за трех главарей РПК является запоздалым. Мы затронули и этот вопрос (на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Париже). Мы расцениваем это как игру, чтобы узаконить утверждения о том, что PПK и YPG являются отдельными организациями. Мы, конечно, не купимся на это", — цитирует газета Hurriyet слова Эрдогана, сказанные турецким журналистам на борту самолета из Парижа.

По его словам, лидеры РПК и YPG признают, что на самом деле эти организации не различаются, и США "должны осознать этот факт".

Как отметил Эрдоган, он также обсудил с Трампом дело турецкого Halkbank, судебный процесс по которому проходил в США. Турция добивается того, чтобы по отношению к Halkbank не налагался штраф за нарушение режима санкций против Ирана, а бывший заместитель гендиректора Halkbank Хакан Атилла был отправлен из США в Турцию для отбывания тюремного срока на родине.

В мае суд в Нью-Йорке приговорил Атиллу, признанного виновным в попытке помочь Ирану обойти санкции США, к 32 месяцам тюремного заключения. Как отмечалось в заявлении МИД Турции, это решение суда является незаконным и основанным на сфабрикованных доказательствах.