На юге Израиля у границы с Газой вновь сработали сирены тревоги

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, вновь сработали на юге Израиля у границы с сектором Газа, сообщила пресс-служба израильской армии в своем Twitter.
С вечера понедельника группировки сектора Газа выпустили почти 400 ракет и мин по югу еврейского государства, где было несколько попаданий в жилые дома, погиб один и пострадали еще свыше 50 человек.
🚨9:30 AM — sirens sounded in the Eshkol Regional Council. pic.twitter.com/7oMHi0rijc— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 13 ноября 2018 г.