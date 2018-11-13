На юге Израиля у границы с Газой вновь сработали сирены тревоги

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, вновь сработали на юге Израиля у границы с сектором Газа, сообщила пресс-служба израильской армии в своем Twitter.

По данным израильских военных, сирены тревоги прозвучали в 9.30 по местному времени (10.30 мск) в районе регионального совета Эшколь.

С вечера понедельника группировки сектора Газа выпустили почти 400 ракет и мин по югу еврейского государства, где было несколько попаданий в жилые дома, погиб один и пострадали еще свыше 50 человек.