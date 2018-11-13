АБУ-ДАБИ, 13 ноя — РИА Новости. Немецкая Wintershall остановила работу в Иране из-за санкций США к Исламской республике, заявил журналистам член правления компании Мартин Бахман.

"В ситуации санкций США против Ирана, откровенно, просто невозможно работать там такой компании, как наша. Нам нужен доступ к финансовым рынкам, нам нужно всегда следовать закону, правилам", — отметил он.

"Так что из-за санкций США мы были вынуждены остановить нашу работу в Иране. К большому нашему сожалению. Я думаю, мы достигли там большого прогресса", — сказал он в ходе пресс-брифинга в рамках конференции ADIPEC.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.