Во Франкфурте-на-Майне произошла утечка паров кислоты

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Утечка паров соляной кислоты произошла в промышленной зоне немецкого города Франкфурт-на-Майне, сообщает пожарная служба города.
"Утечка паров соляной кислоты из контейнера в промышленной зоне Грисхайм", — сообщает пожарная служба. Пожарные призвали местных жителей закрыть окна и двери. Движение общественного транспорта в районе было приостановлено.
Пожарная служба отмечает, что на данный момент "обстановка стабильная", последние замеры воздуха показали отрицательные результаты.