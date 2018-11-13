В Белоруссии продукция иностранных СМИ будет проходить правовую экспертизу

МИНСК, 13 ноя — РИА Новости. Продукция иностранных СМИ, предполагаемая к распространению на территории Белоруссии, будет проходить специальную экспертизу на предмет соответствия требованиям национального законодательства, следует из постановления белорусского правительства, которое опубликовано во вторник на национальном правовом интернет-портале.

В частности, Кабмин республики утвердил положение о порядке проведения такой экспертизы, а также состав уполномоченной на это комиссии.

"Объект экспертизы — один из трех последних номеров (выход в свет которых предшествует дате подачи заявления на выдачу разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации на территории Республики Беларусь) газеты, журнала, бюллетеня, другого издания (для печатных средств массовой информации), один экземпляр суточной видеозаписи программы (для видео-, теле-, кинохроникальных программ), развернутая концепция вещания теле- или радиопрограммы (для телевизионных и радиовещательных СМИ) по выбору комиссии", — говорится в документе.

Отмечается, что проводить экспертизу будет комиссия под руководством первого замминистра информации Белоруссии Павла Легкого. Основанием для этого будет обращение в Мининформ уполномоченных лиц с заявлением о выдаче разрешения на распространение продукции иностранного СМИ. Срок проведения — не более 15 календарных дней со дня поступления заявления. Если экспертиза сложная, срок продлевается до 20 календарных дней.

Из постановления следует, что экспертиза предполагает анализ продукции иностранного СМИ на предмет наличия материалов, которые противоречат законодательству Белоруссии. Это, в том числе, сведения, пропагандирующие потребление наркотических и психотропных веществ; информация о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ; информация, направленная на пропаганду войны, экстремистской деятельности.

Постановление правительства республики вступает в силу с 1 декабря 2018 года.