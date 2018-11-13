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Турция предоставила шести странам аудиозапись убийства Хашукджи

Сюжет:
Гибель журналиста Джамаля Хашукджи (271)
(обновлено: 10:59 13.11.2018)
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© AP Photo / Virginia MayoСаудовский журналист Джамаль Хашукджи. Архивное фотоСаудовский журналист Джамаль Хашукджи. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo

АНКАРА, 13 ноя — РИА Новости. Турецкие власти поделились аудиозаписью, на которой запечатлено убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, с Саудовской Аравией, США, Францией, Канадой, Германией и Великобританией, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Трюдо подтвердил существование аудиозаписей по делу Хашукджи
"Все, кто просил, прослушали аудиозапись этого убийства. Наша разведывательная организация ничего не скрывала. Помимо Саудовской Аравии, эту запись прослушали США, Франция, Канада, Германия и Великобритания. Содержание ленты – настоящая трагедия. Даже офицер саудовской разведки был шокирован, когда прослушал запись. Как он сказал, этот парень (убийца. — Прим. ред.), возможно, использует героин, только человек на героине может сделать такое", — сказал Эрдоган журналистам на борту самолета по возвращении из Парижа. Его цитирует газета Hurriyet.

По его словам, "Турция терпеливо ждет", когда саудовская сторона прольет свет на это преступление, хотя генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб, побывавший в Турции, препятствует расследованию.

Эрдоган добавил, что причастные к преступлению входят в число 18 высокопоставленных саудовских чиновников, которых специально отправили Стамбул в день убийства журналиста. "Среди этих 18 человек, безусловно, есть преступники. Кто еще? Тот, кто отдал приказ. Помимо исполнителей, должен быть установлен и тот, кто отдал им приказ", — сказал Эрдоган, подчеркнув, что Турция продолжит следить за этим делом и задавать Эр-Рияду вопросы о местонахождении тела Хашукджи.

На территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, Турция. Архивное фото
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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Эрдоган заявил, что у него сложилось впечатление, что президент США Дональд Трамп, с которым турецкий лидер провел переговоры в Париже, очень обеспокоен убийством Хашукджи. "Конгресс США потребовал брифинг от ЦРУ. Думаю, после этого перспективы (дела Хашукджи) изменятся", — сказал он, добавив, что обсудил этот вопрос также с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном на переговорах с ними в Париже.

Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Саудовские власти признали, что Хашукджи мертв, только спустя 18 дней. По словам генпрокурора, к гибели журналиста привела ссора с сотрудниками консульства. Стамбульская прокуратура утверждает, что убийство было преднамеренным: Хашукджи задушили в генконсульстве, а тело расчленили и уничтожили.

По этому делу задержали 18 человек. Как сообщали СМИ, несколько из них связаны с наследным принцем Мухаммедом Аль Саудом.

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