Турция предоставила шести странам аудиозапись убийства Хашукджи

АНКАРА, 13 ноя — РИА Новости. Турецкие власти поделились аудиозаписью, на которой запечатлено убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, с Саудовской Аравией, США, Францией, Канадой, Германией и Великобританией, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, "Турция терпеливо ждет", когда саудовская сторона прольет свет на это преступление, хотя генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб, побывавший в Турции, препятствует расследованию.
Эрдоган добавил, что причастные к преступлению входят в число 18 высокопоставленных саудовских чиновников, которых специально отправили Стамбул в день убийства журналиста. "Среди этих 18 человек, безусловно, есть преступники. Кто еще? Тот, кто отдал приказ. Помимо исполнителей, должен быть установлен и тот, кто отдал им приказ", — сказал Эрдоган, подчеркнув, что Турция продолжит следить за этим делом и задавать Эр-Рияду вопросы о местонахождении тела Хашукджи.
Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Саудовские власти признали, что Хашукджи мертв, только спустя 18 дней. По словам генпрокурора, к гибели журналиста привела ссора с сотрудниками консульства. Стамбульская прокуратура утверждает, что убийство было преднамеренным: Хашукджи задушили в генконсульстве, а тело расчленили и уничтожили.
По этому делу задержали 18 человек. Как сообщали СМИ, несколько из них связаны с наследным принцем Мухаммедом Аль Саудом.