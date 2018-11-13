В Афинах к дому заместителя прокурора Верховного суда подложили бомбу

АФИНЫ, 13 ноя — РИА Новости. Самодельное взрывное устройство было заложено ночью во вторник возле дома заместителя прокурора Ареопага — Верховного суда Греции Исидора Доякоса в афинском районе Вирона, сообщает издание "Прото тема".

Неизвестный около 4 часов утра позвонил в редакцию газеты "Эфимерида тон синтактон" и на ее сайт и сообщил адрес, где заложена бомба, и что взрыв произойдёт через 20 минут.

Прибывшие на место специалисты из отдела по обезвреживанию взрывных устройств обнаружили бомбу, заложенную в кастрюлю и установленную на багажнике мотоцикла, и стараются ее обезвредить, не прибегая к контролируемом взрыву, чтобы иметь возможность затем собрать данные — ДНК, отпечатки пальцев — о преступниках.

Согласно первоначальной оценке, механизм, вероятно, не взорвался из-за ошибок при сборке, пишет издание.

Сейчас район оцеплен. Полиция ведёт расследование.