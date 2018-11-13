Арсенал палестинских боевиков далек от исчерпания, заявили в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя — РИА Новости. Израильские военные оценивают ракетные арсеналы палестинских боевиков в секторе Газа более чем в 20 тысяч единиц и не рассчитывают на их скорое исчерпание, сообщил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.

С вечера понедельника группировки анклава выпустили почти 400 ракет и мин по югу еврейского государства, где было несколько попаданий в жилые дома, погиб один и пострадали еще свыше 50 человек.

"По нашим оценкам, у них есть более 20 тысяч ракет и мин. К сожалению, они и близко не подошли к исчерпанию своих потенциалов", — сказал офицер на брифинге для иностранных журналистов.

Перспективу окончания боевых действий он назвал вопросом "в большей степени того, какую цену они готовы платить за продолжение обстрелов". В ответ на ракетно-минометный огонь израильские сухопутные войска, авиация и флот уже атаковали свыше 150 целей в секторе Газа, включая четыре "стратегических объекта" — крупных здания, используемых различных силовыми структурами правящего движения ХАМАС.

В армейской пресс-службе добавили, что израильское военные корабли также нанесли удары по "нескольким специальным кораблям, которые принадлежали военно-морским силам ХАМАС и были задействованы в морской террористической деятельности против израильских граждан и военнослужащих Армии обороны Израиля".

Несмотря на то что обстрелы, самые интенсивные с войны 2014 года, пока ограничены прилегающими к сектору Газа районами, ракетное вооружение палестинских боевиков позволяет им добивать до Тель-Авива, Иерусалима и "даже дальше", сказал Конрикус.

"Пока Нетивот и Ашкелон, которые находятся примерно на одинаковом расстоянии от сектора Газа, — это самые удаленные точки, где были подтвержденные обстрелы", — добавил он, назвав два города, которые расположены примерно в 10 километрах от границ палестинского анклава.

Накануне сирены, оповещающие население об угрозе обстрелов, прозвучали у Мертвого моря, однако военные, по словам Конрикуса, не могут сказать, долетали ли до туда ракеты или тревога была ложной из-за удаленности этого района и сложного рельефа местности.

Офицер повторил, что войска, развернутые у сектора Газа, усилены "дополнительными пехотными, бронетанковыми и несколькими другими компонентами", но мобилизация резервистов, сопровождавшая все крупные операции против боевиков, пока не объявлялась. "Мы используем регулярные силы", — сказал он.