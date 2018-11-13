Израильская авиация уничтожила здание военной разведки ХАМАС

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Израильские ВВС нанесли очередной удар по военному объекту организации ХАМАС в секторе Газа, сообщили в армейской пресс-службе.
Израильские военные уточнили, что уничтоженный объект находился рядом со школой, мечетью и "дипломатическими сооружениями, где располагался, в том числе, детский сад"
Всего за минувшую ночь ВВС Израиля атаковали около 150 целей в секторе Газа. Это стало ответом на ракетные обстрелы со стороны палестинских боевиков, которые выпустили почти 400 ракет и мин по югу еврейского государства.
"По нашим оценкам, у них есть более 20 тысяч ракет и мин. К сожалению, они и близко не подошли к исчерпанию своих потенциалов", — заявил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.
В свою очередь, пресс-секретарь вооруженного крыла ХАМАС под названием бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" Абу Обеида пригрозил начать обстрелы крупных городов — Ашдода и Беер-Шевы, если израильтяне продолжат атаковать "гражданские объекты" сектора Газа.
Причиной обострения конфликта стала перестрелка во время военной операции Тель-Авива на территории анклава. Инцидент произошел в воскресенье, погибли израильский офицер и шестеро палестинцев. По данным местных СМИ, среди них были высокопоставленные боевики ХАМАС. Военизированное крыло "Исламского джихада" объявило общую мобилизацию, Израиль стянул силы к Газе.