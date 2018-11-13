Израильская авиация уничтожила здание военной разведки ХАМАС

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Израильские ВВС нанесли очередной удар по военному объекту организации ХАМАС в секторе Газа, сообщили в армейской пресс-службе.

"Самолеты Армии обороны Израиля нанесли удар по зданию, которое принадлежит вооруженным силам ХАМАС и военной разведке вооруженного крыла ХАМАС… Здание использовалось организацией в военных целях, в том числе для сбора разведывательной информации, а также для исследовательских работ. В здании также находился склад с оружием", — отмечается в сообщении.

Израильские военные уточнили, что уничтоженный объект находился рядом со школой, мечетью и "дипломатическими сооружениями, где располагался, в том числе, детский сад"

Всего за минувшую ночь ВВС Израиля атаковали около 150 целей в секторе Газа. Это стало ответом на ракетные обстрелы со стороны палестинских боевиков, которые выпустили почти 400 ракет и мин по югу еврейского государства.

"По нашим оценкам, у них есть более 20 тысяч ракет и мин. К сожалению, они и близко не подошли к исчерпанию своих потенциалов", — заявил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.

В свою очередь, пресс-секретарь вооруженного крыла ХАМАС под названием бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" Абу Обеида пригрозил начать обстрелы крупных городов — Ашдода и Беер-Шевы, если израильтяне продолжат атаковать "гражданские объекты" сектора Газа.

Обмен ударами, унесший жизни по меньшей мере трех человек на палестинской и одного на израильской стороне границы, продолжается, несмотря на призывы международного сообщества к прекращению огня и миротворческие усилия Египта, ООН и Палестинской национальной администрации.

Причиной обострения конфликта стала перестрелка во время военной операции Тель-Авива на территории анклава. Инцидент произошел в воскресенье, погибли израильский офицер и шестеро палестинцев. По данным местных СМИ, среди них были высокопоставленные боевики ХАМАС. Военизированное крыло "Исламского джихада" объявило общую мобилизацию, Израиль стянул силы к Газе.