В Австрии не комментируют данные о третьих странах в деле о якобы шпионаже

ВЕНА, 13 ноя — РИА Новости. Генеральный секретарь МВД Австрии Петер Гольдгрубер отказался прокомментировать РИА Новости сообщения австрийских СМИ о том, спецслужба какой страны передала Вене информацию о предполагаемой разведдеятельности в пользу РФ.

Ранее журнал Profil написал, что данные об отставном полковнике, подозреваемом в разведдеятельности в пользу РФ, Вена получила от военной контрразведки Германии. В свою очередь газета Kleine Zeitung выступила с утверждением, что наводку дала Великобритания с целью отдалить чересчур дружелюбно настроенное к Москве австрийское правительство.

"Я не могу это комментировать, потому что не могу проверить качество информации", — сказал Гольдгрубер.

Австрийский канцлер Себастьян Курц 9 ноября заявил, что отставной полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении с 1990-х по текущий год разведывательной деятельности в пользу России. Временного поверенного в делах России в Австрии вызывали в австрийский МИД. Также стало известно, что из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров позже заявил, что неприятно удивлен информацией о ситуации с экс-полковником, обвиняемым в Австрии в разведдеятельности в пользу РФ. Посол Австрии был вызван в МИД РФ в связи с этой ситуацией.