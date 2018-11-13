Поклонская допустила, что Трампа не пускает в Крым жена

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает, что президент США Дональд Трамп не спешит посетить Крым, так как еще не готов признать российский статус полуострова или его не пускает жена.

Ранее Поклонская пригласила американского президента посетить Крым, чтобы показать всему миру, что он является самостоятельным и порядочным политиком и первым лицом Америки, которому не чужды слова "демократия", "справедливость" и "смелость".

"У американского президента по горло своих внутренних проблем, ехать в Крым – значит признать его российским. Наверное, он к этому еще не созрел. Или жена не пустила", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>