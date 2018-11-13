В Греции разбился одномоторный самолет

АФИНЫ, 13 ноя — РИА Новости. Одномоторный самолет разбился возле города Ксанти на севере Греции, ранены пилот и пассажир — граждане Чехии, сообщает местное издание xanthi2.gr.

Инцидент произошел в понедельник во второй половине дня на аэродроме Зигос. На аэродроме размещается местный аэроклуб, он часто используется легкой авиацией.

Самолет пошел на посадку, когда, по неизвестным причинам, пилот потерял контроль и машина упала рядом с аэродромом.

Пилот и пассажир ранены и госпитализированы, угрозы их жизни нет, сообщает издание.