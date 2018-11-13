США планируют продолжать давление на КНДР до полной денуклеаризации

ТОКИО, 13 ноя — РИА Новости. США будут продолжать давление на КНДР и не будут ослаблять санкции против этой страны до тех пор, пока не будет окончательно достигнута ее денуклеаризация, заверил во вторник на пресс-конференции в Токио вице-президент США Майк Пенс.

"Кампания давления будет продолжаться, санкции останутся в полной силе до тех пор, пока мы не достигнем окончательной и полностью проверяемой денуклеаризации Северной Кореи", — подчеркнул Пенс после переговоров с премьер-министром Японии.

Вместе с тем он отметил, что президент США Дональд Трамп сохраняет хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но многое еще предстоит сделать.

"Президент Трамп верит, что его отношения с председателем (Госсовета КНДР) Кимом хорошие, и со времени их исторического саммита в июне в Сингапуре мы достигли хорошего прогресса в соглашении, которое было достигнуто, но еще многое осталось сделать", — сказал Пенс.

Как сообщалось ранее, 12 июня в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын договорились, что КНДР прекратит ядерную и ракетные программы в ответ на нормализацию отношений двух стран и прекращение формального состояния войны на Корейском полуострове, где в 1950-1953 годах шла война, завершившаяся подписанием соглашения о перемирии.

КНДР со своей стороны уничтожила ядерный полигон и объявила, что все усилия будут направлены на развитие экономики. Пхеньян однако упрекает США в том, что они пока не выполнили своих обещаний и лишь требуют односторонних действий КНДР.