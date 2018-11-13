Бывший украинский подполковник рассказал о подготовке терактов в Крыму

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Телеканал "Россия 24" показал видео допроса Георгия Абдиллаева, который рассказывает об организаторах нападений в Крыму в 2016 году.

Как заявляет телеканал, "подполковника в отставке из управления специального резерва главного управления разведки Украины" Абдиллаева задержали на границе в Брянской области за сопротивление сотрудникам полиции.

В сюжете говорится, что теракты в Крыму в 2016 году, которые предотвратила ФСБ, планировали совершить сотрудники спецрезерва главного управления разведки Украины — начальник отдела спецразведки Александр Громов, глава спецрезерва Максим Шаповал и рядовой сотрудник отдела украинской спецразвдеки Кирилл Буданов.

"Мне известен сотрудник спецрезерва ГУР МО Украины майор Буданов Кирилл Алексеевич… 1986 года рождения, который принимал участие в спецоперациях ГУР в зоне АТО. Задачи он получал лично от Шаповала либо от Громова. По моему мнению, с учетом должностных обязанностей, подготовки и осведомленности спецзадач украинской военной разведки Громов и Шаповал являлись руководителями, организаторами в августе 2016 года спецоперации в Крыму, а Буданов был одним из исполнителей планируемых диверсий", — сказал в ходе допроса Абдиллаев.

Отмечается, что 13 ноября Абдиллаев будет отправлен из России на Украину, поскольку ни в каких террористических акциях, как установила ФСБ, участия не принимал.

В августе 2016 года ФСБ России заявила о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных главным управлением разведки минобороны Украины против критически важных элементов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. По делу о подготовке диверсий были задержаны граждане Украины Андрей Захтей и Евгений Панов.

Захтей ранее заключил досудебное соглашение со следствием. Обвиняемый дал показания о подготовке украинской разведкой серии взрывов на полуострове. В феврале Верховный суд Крыма приговорил его к 6,5 годам колонии строгого режима.