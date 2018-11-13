Израильская армия показала видео уничтожения штаб-квартиры ХАМАС

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (508)

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля опубликовала видеозапись уничтожения штаб-квартиры палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Как утверждается, члены ХАМАС собирали в уничтоженном здании данные для совершения атак на израильтян. Штаб квартира разведки, говорится в сообщении, располагалась в окрестностях местной школы.

Израильтяне в последние сутки наносят удары по десяткам объектов на территории анклава, отвечая на сотни ракет, запускаемых палестинскими боевиками.

Жертвой массированных обстрелов стал один человек, еще двое пострадали, попав под ракетный удар в городе Ашкелон на юге Израиля.

Общее число пострадавших от более чем 300 ракет, выпущенных палестинскими боевиками, превышает 50 человек.