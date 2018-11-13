Израильская армия показала видео уничтожения штаб-квартиры ХАМАС

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля опубликовала видеозапись уничтожения штаб-квартиры палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
Как утверждается, члены ХАМАС собирали в уничтоженном здании данные для совершения атак на израильтян. Штаб квартира разведки, говорится в сообщении, располагалась в окрестностях местной школы.
Израильтяне в последние сутки наносят удары по десяткам объектов на территории анклава, отвечая на сотни ракет, запускаемых палестинскими боевиками.
Жертвой массированных обстрелов стал один человек, еще двое пострадали, попав под ракетный удар в городе Ашкелон на юге Израиля.
Общее число пострадавших от более чем 300 ракет, выпущенных палестинскими боевиками, превышает 50 человек.
We struck Hamas’ military intelligence HQ in response to the 300+ rockets that terrorists in #Gaza fired at #Israel.— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.
This is where Hamas' intelligence operatives gathered information to launch attacks on Israelis.
Hamas intentionally established their HQ next to a school. pic.twitter.com/nuHoLmlcD9