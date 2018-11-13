Глава минэнерго США выступил против "Северного потока — 2"

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон выступает против "Северного потока — 2", и пообещал Киеву поддержку. Об этом глава ведомства написал на своей странице в Twitter, проиллюстрировав сообщение фотографиями, сделанными на встрече с украинским лидером Петром Порошенко.

Перри поблагодарил Порошенко за "стремление к диверсификации (источников — ред.) энергии". "США по-прежнему выступают против "Северного потока — 2" и любого источника энергии, который может быть использован в качестве заложника нестабильными государственными субъектами. США готовы поддерживать своих союзников (своими — ред.) огромными запасами доступной энергии", — написал Перри.

Ранее стало известно, что глава МИД Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились совместно противодействовать реализации проекта "Северный поток — 2".

Политолог Александр Асафов, в свою очередь, высказал мнение, что США в своих действиях на энергетическом пространстве в Европе учитывают "Северный поток — 2", как проект, который будет претворен в жизнь.

"Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты выступают против этого проекта. Президент РФ Владимир Путин в этой связи говорил, что лидер США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках сжиженного природного газа в Европу.