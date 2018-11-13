МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал высказывание президента Украины Петра Порошенко, в котором тот назвал страну одной из беднейших в Европе.

По мнению Пушкова, Порошенко таким образом решил признать "подлинное состояние" Украины.

При этом сенатор отметил, что до Майдана 2014 года страна находилась на "вполне приличном уровне" развития, а нынешнее состояние Украины является расплатой за "майдан, госпереворот, "европейский путь", утрату Крыма, разрыв с Россией и русофобию".

"У всего есть цена", — заключил Пушков.

После Майдана 2014 года украинская экономика находится в упадке: растут тарифы ЖКХ, а зарплаты и пенсии остаются на низком уровне. Увеличился и внешний долг государства. За пять лет — с 2013 года до начала 2018-го — отношение госдолга к ВВП выросло почти вдвое: с 36,6 до 71,8 процента.

По данным МВФ, Украине является самой бедной страной в Европе.

При этом в Киеве все чаще говорят об угрозе дефолта в случае выхода из программы помощи МВФ. В начале ноября в Минфине страны заявили, что без поддержки фонда Украина может потерять доступ к финансовым ресурсам международных организаций и институциональных инвесторов уже в 2019 году.

Экономическая ситуация ухудшается также из-за попыток киевской власти свести на нет торговые отношения с Россией и вследствие проводимой политики в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР.