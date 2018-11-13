МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал высказывание президента Украины Петра Порошенко, в котором тот назвал страну одной из беднейших в Европе.
При этом сенатор отметил, что до Майдана 2014 года страна находилась на "вполне приличном уровне" развития, а нынешнее состояние Украины является расплатой за "майдан, госпереворот, "европейский путь", утрату Крыма, разрыв с Россией и русофобию".
"У всего есть цена", — заключил Пушков.
После Майдана 2014 года украинская экономика находится в упадке: растут тарифы ЖКХ, а зарплаты и пенсии остаются на низком уровне. Увеличился и внешний долг государства. За пять лет — с 2013 года до начала 2018-го — отношение госдолга к ВВП выросло почти вдвое: с 36,6 до 71,8 процента.
По данным МВФ, Украине является самой бедной страной в Европе.
Экономическая ситуация ухудшается также из-за попыток киевской власти свести на нет торговые отношения с Россией и вследствие проводимой политики в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Одна из беднейших стран Европы: Порошенко решился признать подлинное состояние Украины. Кстати, в предмайданные годы Украина была на вполне приличном уровне. Такова цена майдана, госпереворота, "европейского пути", утраты Крыма, разрыва с Россией и русофобии. У всего есть цена.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 12 ноября 2018 г.