Число жертв пожара в Калифорнии увеличилось до 42 человек

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Число погибших в результате природного пожара Camp в Калифорнии увеличилось до 42 человек, сообщил шериф калифорнийского округа Бьютт Кори Хонеа.

Ранее сообщалось о 31 погибшем на севере и юге штата.

По словам шерифа, пожар стал самым смертоносным природным пожаром за всю историю США.

Лесные пожары в Калифорнии

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался в четверг и стал самым разрушительным в истории штата. Огонь охватил почти 45 тысяч гектаров и разрушил 6,47 тысячи строений. На юге Калифорнии бушуют еще два пожара: Woolsey охватил территорию в 33 тысячи гектаров, Hill, распространился на 1,8 тысячи гектаров. В результате возгораний на юге штата в общей сложности уничтожены 179 строений, еще 57 тысяч зданий находятся под угрозой.

В общей сложности в Калифорнии из-за лесных пожаров были эвакуированы более 300 тысяч человек, в основном в округе Лос-Анджелес, где эвакуация коснулась 170 тысяч человек.

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил в штате Калифорния режим крупного стихийного бедствия.

До сих пор самым разрушительным в истории Калифорнии считался пожар Tubbs, тоже на севере штата, ближе к побережью. Он произошел в октябре 2017 года, охватил почти 15 тысяч гектаров и уничтожил более 5,5 тысячи построек.